В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомо

Обставини нападу на представників ТЦК

Українцям розповіли, що зухвалий напад на військовослужбовців РТЦК та СП було вчинено в місті Ізмаїл Одеської області у вівторок, 13 січня.

Уточнюється, що подія трапилась під час заходів з оповіщення.

Згідно з інформацією Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), група військовослужбовців під час проведення заходів оповіщення "зупинила громадянина для перевірки документів".

Зазначається, що у відповідь на законні вимоги чоловік:

дістав викрутку;

почав кидатися на особовий склад (створюючи пряму загрозу життю та здоров'ю захисників).

"Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - додали в обласному ТЦК.

Повідомляється, що водія транспортного засобу, який сприяв втечі правопорушника, було затримано.

Яке покарання загрожує нападнику

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що за фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

"Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності", - додали у прес-службі ТЦК.

Зазначається при цьому, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином.

"Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", - зауважили у ТЦК.

Насамкінець громадянам нагадали, що "військова форма - це символ захисту держави", тож "жоден випадок протиправних дій щодо військовослужбовців не залишиться без уваги та відповідного покарання".

У ТЦК наголосили також, що "посягання на життя та здоров'я військовослужбовців є кримінальним злочином і передбачає серйозну кримінальну відповідальність".

"Напади на військовослужбовців ТЦК та СП підривають обороноздатність нашої держави і моральний дух українського суспільства", - підсумували в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)