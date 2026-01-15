UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомо

Чоловік із викруткою напав на представників ТЦК в Одеській області (фото ілюстративне: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ірина Костенко

В Одеській області чоловік здійснив напад на військовослужбовців ТЦК та СП - із застосуванням викрутки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Обставини нападу на представників ТЦК

Українцям розповіли, що зухвалий напад на військовослужбовців РТЦК та СП було вчинено в місті Ізмаїл Одеської області у вівторок, 13 січня.

Уточнюється, що подія трапилась під час заходів з оповіщення.

Згідно з інформацією Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), група військовослужбовців під час проведення заходів оповіщення "зупинила громадянина для перевірки документів".

Зазначається, що у відповідь на законні вимоги чоловік:

  • дістав викрутку;
  • почав кидатися на особовий склад (створюючи пряму загрозу життю та здоров'ю захисників).

"Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - додали в обласному ТЦК.

Повідомляється, що водія транспортного засобу, який сприяв втечі правопорушника, було затримано.

Яке покарання загрожує нападнику

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що за фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

"Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності", - додали у прес-службі ТЦК.

Зазначається при цьому, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином.

"Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", - зауважили у ТЦК.

Насамкінець громадянам нагадали, що "військова форма - це символ захисту держави", тож "жоден випадок протиправних дій щодо військовослужбовців не залишиться без уваги та відповідного покарання".

У ТЦК наголосили також, що "посягання на життя та здоров'я військовослужбовців є кримінальним злочином і передбачає серйозну кримінальну відповідальність".

"Напади на військовослужбовців ТЦК та СП підривають обороноздатність нашої держави і моральний дух українського суспільства", - підсумували в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)

Нагадаємо, раніше 40-річний чоловік заявив, що його незаконно тримали й били у ТЦК в Миколаївській області.

За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження (за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу").

У прес-службі Миколаївського обласного ТЦК та СП повідомили, що командуванню "відомо про даний інцидент" та було "розпочато службове розслідування".

Тим часом ми пояснювали, де можна отримати повістку і хто має право її вручити.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про загальну мобілізацію в Україні та покарання за порушення військового обліку.

ОдесаЗбройні сили УкраїниІзмаїлслужба в арміїТЦКМобілізація в УкраїніВійськовий