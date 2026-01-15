В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомо

В Одеській області чоловік здійснив напад на військовослужбовців ТЦК та СП - із застосуванням викрутки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Українцям розповіли, що зухвалий напад на військовослужбовців РТЦК та СП було вчинено в місті Ізмаїл Одеської області у вівторок, 13 січня.
Уточнюється, що подія трапилась під час заходів з оповіщення.
Згідно з інформацією Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), група військовослужбовців під час проведення заходів оповіщення "зупинила громадянина для перевірки документів".
Зазначається, що у відповідь на законні вимоги чоловік:
"Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - додали в обласному ТЦК.
Повідомляється, що водія транспортного засобу, який сприяв втечі правопорушника, було затримано.
В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що за фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.
"Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності", - додали у прес-службі ТЦК.
Зазначається при цьому, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином.
"Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", - зауважили у ТЦК.
Насамкінець громадянам нагадали, що "військова форма - це символ захисту держави", тож "жоден випадок протиправних дій щодо військовослужбовців не залишиться без уваги та відповідного покарання".
У ТЦК наголосили також, що "посягання на життя та здоров'я військовослужбовців є кримінальним злочином і передбачає серйозну кримінальну відповідальність".
"Напади на військовослужбовців ТЦК та СП підривають обороноздатність нашої держави і моральний дух українського суспільства", - підсумували в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, раніше 40-річний чоловік заявив, що його незаконно тримали й били у ТЦК в Миколаївській області.
За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження (за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу").
У прес-службі Миколаївського обласного ТЦК та СП повідомили, що командуванню "відомо про даний інцидент" та було "розпочато службове розслідування".
