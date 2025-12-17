ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одесской области ввели ЧС государственного уровня после обстрела энергетики

Украина, Одесса, Одесская область, Среда 17 декабря 2025 14:41
UA EN RU
В Одесской области ввели ЧС государственного уровня после обстрела энергетики Иллюстративное фото: в Одесской области продолжается блэкаут из-за терактов РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Одесской области из-за многочисленных террористических актов российских оккупантов против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня. Ситуация в некоторых районах очень тяжелая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.

Кипер отметил, что решение объявить ситуацию в Одесской области "чрезвычайной ситуацией государственного уровня" приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА.

"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией принят ряд решений, в частности:

  • начальники ВА, главы общин и полиция должны провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости экономии электричества;
  • часть средств резервного фонда дополнительно направят в громады для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - отметил Кипер в сообщении.

Отметим, что особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области. Там света может не быть до 26 декабря. В целом в регионе продолжается блэкаут после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Российские оккупанты в ночь на 13 декабря устроили масштабный теракт против энергетической инфраструктуры Одесской области. Из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Одессы и области без света все еще остаются около 288 тысяч домохозяйств.

О работе магазинов, общественного транспорта и банков в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Блэкаут
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море