ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе снова были слышны взрывы

Среда 17 января 2024 06:53
UA EN RU
В Одессе снова были слышны взрывы Фото: в Одессе снова были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе снова были слышны взрывы сегодня, 17 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о ракетной угрозе для жителей Одесской области, а также сообщали о том, что в направлении белгород-Днестровского Одесской области летит вражеская ракета.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны утром в Одессе, пока не сообщается.

Россияне атаковали Одессу

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления, большинство из них летело в направлении Одессы.

Вскоре в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, также сообщают о трех раненых.

В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса вибухи Вторжение России в Украину
NEWS
Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов