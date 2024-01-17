В Одесі знову було чути вибухи сьогодні, 17 січня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про ракетну загрозу для жителів Одеської області, а також повідомляли про те, що у напрямку Білгород-Дністровського Одеської області летить ворожа ракета.

Про причини та наслідки вибухів, які чути вранці в Одесі, поки не повідомляється.

Росіяни атакували Одесу

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку, більшість із них летіли у напрямку Одеси.

Незабаром в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ударів дронами-камікадзе, після яких виникло кілька загорянь, також повідомляють про трьох поранених.

У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.