Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Одессу враг обстрелял из дронов. В некоторых районах произошли пожары, три человека ранены.

"В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", - сообщили защитники.

Силы обороны выложили фотографии последствий.

Фото: последствия атаки дронов по Одессе (t.me/SJTF_Odes/5387)

Также появилось видео последствий обстрела

Обстрел россиянами Одессы

17 января жители Одессы слышали взрывы. Как стало известно, россияне обстреляли город беспилотниками.

Стало известно, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью.