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Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео

Одесса, Среда 17 января 2024 06:00
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Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео Фото: опубликовано фото последствий обстрела россиянами Одессы (t.me/SJTF_Odes/5387)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 17 января россияне обстреляли Одессу. Появились фотографии последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Одессу враг обстрелял из дронов. В некоторых районах произошли пожары, три человека ранены.

"В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", - сообщили защитники.

Силы обороны выложили фотографии последствий.

Фото: последствия атаки дронов по Одессе (t.me/SJTF_Odes/5387)

Также появилось видео последствий обстрела

Обстрел россиянами Одессы

17 января жители Одессы слышали взрывы. Как стало известно, россияне обстреляли город беспилотниками.

Стало известно, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью.

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