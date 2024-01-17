Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео
Ночью 17 января россияне обстреляли Одессу. Появились фотографии последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Одессу враг обстрелял из дронов. В некоторых районах произошли пожары, три человека ранены.
"В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", - сообщили защитники.
Силы обороны выложили фотографии последствий.
Также появилось видео последствий обстрела
Обстрел россиянами Одессы
17 января жители Одессы слышали взрывы. Как стало известно, россияне обстреляли город беспилотниками.
Стало известно, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью.
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