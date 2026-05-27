Навел "Искандеры" по Одессе: СБУ задержала агента РФ в рясе

11:05 27.05.2026 Ср
2 мин
Что нашли в телефоне задержанного клирика?
aimg Ирина Глухова
Навел "Искандеры" по Одессе: СБУ задержала агента РФ в рясе Фото иллюстративное: СБУ задержала священника в Одессе (facebook com SecurSerUkraine)
СБУ в Одессе задержала клирика УПЦ Московского патриархата, который скорректировал двойной удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу в марте 2024 года.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Двойной удар по Одессе

Как рассказали в СБУ, по координатам священника россияне атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Тогда первая ракета попала в жилую застройку и гражданскую инфраструктуру. После этого российские оккупанты нанесли повторный удар по той же локации, когда на место прибыли экстренные службы.

В СБУ отметили, что после атаки священник передал российскому ГРУ информацию о последствиях удара и пытался "залечь на дно", чтобы избежать разоблачения.

Впрочем, контрразведка установила его причастность к корректировке обстрела и задержала по месту жительства.

Как его завербовали

Как установило расследование, клирик попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После вербовки он, не снимая церковной рясы, обходил Одессу и обозначал на Google-картах геолокации потенциальных целей.

Собранные данные агент передавал через чат-бот, который администрировал предатель Сергей Лебедев под псевдонимом "Лохматий", скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку.

Также, по данным СБУ, священник передавал врагу координаты украинской ПВО в Одесской области и информацию об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности о системе ее защиты.

После удара по энергообъекту агент информировал российское ГРУ о последствиях атаки.

Задержание

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: российскому агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества (t.me/SBUkr)

Агенты РФ в рясе

Служителей церкви в Украине не редко задерживают по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Так, в прошлом году в Одессе СБУ разоблачила двух клириков Московского патриархата, которые работали в интересах РФ: один распространял пропагандистские фейки, другой оправдывал обстрелы Украины.

В Харьковской области задержали настоятеля храма УПЦ (МП), которого подозревают в передаче врагу данных о Силах обороны.

Также в Сумской области разоблачили протоиерея, который, по данным следствия, корректировал удары российской военной разведки.

Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
