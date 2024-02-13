Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Фото: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Российские войска сегодня ночью, 13 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Сообщается, что украинские силы ПВО сбили 16 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Сообщается, что в результате боевой работы уничтожены 16 ударных беспилотников противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.