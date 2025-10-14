В Одессе создадут военную администрацию, ее возглавит Лысак, - источники

Сергей Лысак

Сергей Лысак с первых лет войны с Россией принимал участие в боевых действиях - в 2014-2015 годах, а также повторно в 2017 году. За профессионализм и личный вклад в оборону страны президент Владимир Зеленский в марте 2022 года присвоил ему звание бригадного генерала.

В мае 2020 года Лысак был назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Эту должность он занимал до июля 2022 года, после чего возглавил СБУ в Днепропетровской области.

7 февраля 2023 года указом президента он был назначен главой Днепропетровской областной военной администрации.

Стоит заметить, что сегодня, 14 октября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.

По информации источников РБК-Украина, решение о прекращении полномочий Труханова должен принять Одесский горсовет.