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Ночная атака дронов: в Хмельницкой области произошел пожар на складе мебельной продукции

Четверг 12 сентября 2024 08:43
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Ночная атака дронов: в Хмельницкой области произошел пожар на складе мебельной продукции Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ночью во время воздушной тревоги Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области уничтожили 10 российских беспилотников типа Shahed.

Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Однако, в результате обстрелов возник пожар на складе, где хранилась мебельная продукция.

Сейчас над ликвидацией пожара работают подразделения ГСЧС.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 сентября Россия осуществила атаку на Украину с помощью дронов-камикадзе. В нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы также предупреждали о возможном запуске баллистических ракет.

Массированный удар дронами Shahed был нанесен по Конотопу в Сумской области. По меньшей мере 13 человек получили ранения. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением, а подачу воды производят по графику.

Кроме того, в ночь на 12 сентября Россия попыталась атаковать Киев, но вражеские дроны не достигли столицы. В КГВА отметили, что была угроза удара баллистическими ракетами, однако по Киеву их не применили.

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