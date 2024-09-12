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Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали, долетели ли дроны до города и были ли попадания

Киев, Четверг 12 сентября 2024 08:32
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Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали, долетели ли дроны до города и были ли попадания Фото: на подступах до Киева сбили все вражеские дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 12 сентября пыталась атаковать Киев. Вражеские дроны не долетели до столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Это была седьмая воздушная атака оккупантов на Киев за сентябрь Враг применил ударные дроны. В КГВА уточнили, что была угроза ударов баллистическими ракетами, но обошлось без применения по Киеву.

В общей сложности воздушная тревога за ночь объявлялась в Киеве трижды и длилась два часа. Дроны летели на столицу волнами. Первые группы оккупанты запустили еще до полуночи.

"Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, по разным направлениям, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов Киева не добрался", - говорится в сообщении.

Все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице "прилетов" не было, ночь прошла без пострадавших и разрушений.

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 12 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В ряде областей объявлялась тревога. Воздушные силы также предупреждали о возможной угрозе применения врагом баллистики.

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Конотопу Сумской области. Известно по меньшей мере о 13 пострадавших. В городе критическая ситуация с электроснабжением. Воду подают по графику.

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