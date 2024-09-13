США и Британия обсуждают использование Украиной британских ракет с навигацией США, - Bloomberg

Правительства США и Великобритании обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников агентства, этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся в последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.

Пока Киев настаивает на более мощном западном оружии для ударов по военным объектам на территории России, официальные лица говорили о том, может Белый дом предоставить Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow в трансграничных атаках, сообщили источники.

Storm Shadows и GPS

Storm Shadows – это высокоточные управляемые ракеты воздушного запуска с дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль). Они летят низко на высоких скоростях, используя систему, сочетающую так называемую инерциальную навигацию с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.

Система спутниковой навигации GPS управляет Пентагон, но она также используется для общественных целей, например онлайн-прокладки для водителей.

При использовании в сложных операциях ракетам Storm Shadow часто помогают предоставленные США данные, помогающие им составлять карту местности с высоким уровнем точности, отметили источники агентства.