Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg
Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Целью совместного визита Блинкена и Лемми в Киев было услышать план Зеленского относительно ударов вглубь территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.
По словам источников Bloomberg, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно наносить удары вглубь России. Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Стороны обсудили планы Украины на ближайшие месяцы.
Результаты визита Блинкена и Лемми в Киев
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Многие ожидали, что будет объявлено о разрешении Украине бить поставленным Западом оружием по территории РФ. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.
Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.
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