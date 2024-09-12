Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg

Фото: визит Энтони Блинкена и Дэвида Лэмми в Киев (скриншот с видео t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Целью совместного визита Блинкена и Лемми в Киев было услышать план Зеленского относительно ударов вглубь территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год. По словам источников Bloomberg, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно наносить удары вглубь России. Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Стороны обсудили планы Украины на ближайшие месяцы.