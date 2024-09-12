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Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg

Четверг 12 сентября 2024 01:30
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Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg Фото: визит Энтони Блинкена и Дэвида Лэмми в Киев (скриншот с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Вадим Ребрина

Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Целью совместного визита Блинкена и Лемми в Киев было услышать план Зеленского относительно ударов вглубь территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.

По словам источников Bloomberg, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно наносить удары вглубь России. Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Стороны обсудили планы Украины на ближайшие месяцы.

Результаты визита Блинкена и Лемми в Киев

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Многие ожидали, что будет объявлено о разрешении Украине бить поставленным Западом оружием по территории РФ. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.

Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.

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