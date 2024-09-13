Пентагон об ударах Украины вглубь РФ: пока политика не изменилась

В четверг в Пентагоне заявили, что на данный момент их политика по ударам Украины вглубь российской территории из оружия, предоставленного Западом, не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США генерал-майора Пета Райдера, которое цитирует агентство AP .

"На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть", - сказал Райдер.

Результаты визита Блинкена и Лемми в Киев

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил им, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели. Многие ожидали, что во время визита будет объявлено о разрешении. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.

Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.

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