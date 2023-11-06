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В Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей и водопровод

Понедельник 06 ноября 2023 01:04
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В Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей и водопровод Фото: в Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате российской атаки в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы потерять многие наши образцы, экспонаты, очень известные во всем мире. К счастью, этого не произошло", - отметил мэр города.

По его словам, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

"Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал. Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму. Сейчас ситуация не простая, потому что поврежден водовод, достаточно высокого давления", - добавил Труханов.

Обстрелы Одесской области 5 ноября

Российские войска вчера, 5 ноября, дважды обстреляли Одессу и область. Так, днем в областном центре раздавались взрывы. Позже также стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Позже стало известно, что в результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.

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