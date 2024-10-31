Оккупанты ударили по Полтавской общине

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина в Telegram , Воздушные силы ВСУ в Telegram и " Суспільне ".

"Враг атаковал Полтавскую общину", - написал Пронин.

Он добавил, что более детальные подробности атаки будут потом, а также призвал местных жителей находиться в укрытиях.

При этом "Суспільне" писало, что жители Полтавы слышали взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области были зафиксированы дроны-камикадзе "Шахед".