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Оккупанты ударили по Полтавской общине

Полтава, Четверг 31 октября 2024 20:11
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Оккупанты ударили по Полтавской общине Иллюстративное фото: в Полтавской общине был прилет (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне".

"Враг атаковал Полтавскую общину", - написал Пронин.

Он добавил, что более детальные подробности атаки будут потом, а также призвал местных жителей находиться в укрытиях.

При этом "Суспільне" писало, что жители Полтавы слышали взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области были зафиксированы дроны-камикадзе "Шахед".

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 31 октября, вечером в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники заметили в северных, центральных, южных и восточных регионах.

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