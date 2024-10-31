Россияне наносят удары по Харькову

В Харькове вечером 31 октября раздались взрывы. Российские террористы наносят удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил Терехов. По словам Синегубова, оккупанты наносят удары по городу и району. Там иногда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне запустили КАБы в направлении Харькова.