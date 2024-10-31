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Россияне наносят удары по Харькову

Харьков , Четверг 31 октября 2024 21:06
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Россияне наносят удары по Харькову Фото: россияне наносят удары по Харькову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 31 октября раздались взрывы. Российские террористы наносят удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил Терехов.

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары по городу и району.

Там иногда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне запустили КАБы в направлении Харькова.

Напомним, сегодня вечером, 31 октября, в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники были замечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.

В частности, российские кафиры атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрывов.

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