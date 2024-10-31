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Россия снова запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

Украина, Четверг 31 октября 2024 18:56
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Россия снова запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Тревогу объявили в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 18:45 тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Россия снова запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: где есть угрозаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Сумской области, они летят на запад, а также в сторону Полтавской области.

При этом "Шахеды" летают на границе Полтавской и Днепропетровской областей, курс южный.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты ежедневно используют свои дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине.

В частности, на этой неделе взрывы из-за атак беспилотников неоднократно звучали в Киеве. Было известно, что в столице падали обломки.

Также на прошлой неделе из-за российского удара дроном по многоэтажке в Киеве погибла девочка 2009 года рождения.

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