Россия снова запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Тревогу объявили в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 18:45 тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Сумской области, они летят на запад, а также в сторону Полтавской области. При этом "Шахеды" летают на границе Полтавской и Днепропетровской областей, курс южный.