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Россия запустила по Украине 62 дрона: сколько из них сбили Силы обороны

Среда 30 октября 2024 07:49
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Россия запустила по Украине 62 дрона: сколько из них сбили Силы обороны Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 30 октября враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области. Также россияне атаковали 62 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

25 беспилотников локационно потеряны.

Напомним, в ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. Работала ПВО. Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы и пожаре в результате падения обломков дрона в том же районе.

В настоящее время известно о пожаре на 2 и 3 этажах многоэтажного жилого дома, а также в многоэтажном административном здании. Пострадали 9 человек.

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