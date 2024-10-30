Россия запустила по Украине 62 дрона: сколько из них сбили Силы обороны

В ночь на 30 октября враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области. Также россияне атаковали 62 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ .

По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Напомним, в ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. Работала ПВО. Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы и пожаре в результате падения обломков дрона в том же районе.

В настоящее время известно о пожаре на 2 и 3 этажах многоэтажного жилого дома, а также в многоэтажном административном здании. Пострадали 9 человек.

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