Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео
Российские оккупанты в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка в Соломенском районе.
Как выглядит дом и о других последствиях атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Это была 19 воздушная атака врага на Киев с начала октября. Воздушная тревога в столице была объявлена вечером 29 октября и в 3:26 30 октября. Она длилась чуть больше двух часов.
По данным КГВА, российские дроны заходили на Киев с разных направлений, на разных высотах. Все беспилотники были сбиты.
В результате атаки в Соломенском районе упали обломки, а в девятиэтажном доме вспыхнул пожар.
Возгорание возникло в нескольких квартирах. По информации спасателей, пожар охватил второй и третий этажи.
Фото: последствия атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на утро пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, еще 30 жильцов вывели на свежий воздух.
И местные власти, и спасатели сообщают, что в результате пожара пострадали девять человек, среди которых 11-летний ребенок (предварительный диагноз острая реакция на стресс).
Фото: последствия атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Другие последствия атаки
Кроме многоэтажки, в Соломенском районе также горело восьмиэтажное административное здание. Позже произошла разгерметизация газорегуляторного пункта (ГРП). Пожар уже ликвидировали.
Также КГВА сообщила, что в Соломенском районе повреждено здание детского сада.
Фото: поврежденное здание детсада (t.me/VA_Kyiv)
Ночная атака России
В ночь на 30 октября российские войска выпустили по Украине 62 ударных дрона и беспилотника неустановленного типа. Также враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.
По состоянию на 7:00 силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 25 беспилотников локационно потеряно.
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