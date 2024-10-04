В Киеве произошел пожар в многоэтажке из-за падения обломков "Шахеда"

В Киеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме этой ночью на фоне дроновой атаки. Причиной огненного ЧП в доме стало падение обломков сбитой воздушной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

Отмечается, что инцидент произошел в Дарницком районе, где фиксируют возгорание на балконе квартиры на 8-м этаже многоэтажки.

"Возможно, в результате падения обломков БпЛА. Подразделения направляются на место", - рассказал Киевский городской голова в своем Telegram.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Позже он уточнил, что во время сбития вражеского беспилотника "выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16 этажей".

"Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", – добавил мэр столицы.

"Шахедная" атака

Ранее сообщалось, что в Киевской области 3 октября вечером началась боевая работа по отражению атаки дронов-камикадзе, которые враг запустил по Украине для очередной воздушной атаки.

Кроме того, тревога была объявлена и в Киеве, где из-за "Шахедов" велась работа ПВО и была слышна серия взрывов. Около 00.15 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.