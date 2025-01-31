В эпицентре удара по Одессе были норвежские дипломаты, - Зеленский
Российские оккупанты сегодня, 31 января, вечером нанесли ракетный удар по Одессе. В эпицентре удара находились норвежские дипломатические представители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он отметил, что такой удар россиян по историческому центру Одессы был абсолютно сознательным.
Фото: последствия российского удара по Одессе (t.me/V_Zelenskiy_official)
"К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе норвежские дипломатические представители", - уточнил Зеленский.
По его словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства удара. Делается все, чтобы помочь пострадавшим.
Удар по Одессе
Напомним, сегодня, 31 января, вечером российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. Там прогремела серия взрывов.
По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадало три человека - двое женщин и один парень. Их госпитализировали.
При этом ракетным ударом был поврежден отель "Бристоль".
Также полиция проводит проверку в связи с тем, что кто-то запустил фейерверк во время воздушной тревоги.
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