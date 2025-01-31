В эпицентре удара по Одессе были норвежские дипломаты, - Зеленский

Российские оккупанты сегодня, 31 января, вечером нанесли ракетный удар по Одессе. В эпицентре удара находились норвежские дипломатические представители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он отметил, что такой удар россиян по историческому центру Одессы был абсолютно сознательным.

Фото: последствия российского удара по Одессе (t.me/V_Zelenskiy_official) "К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе норвежские дипломатические представители", - уточнил Зеленский. По его словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства удара. Делается все, чтобы помочь пострадавшим.