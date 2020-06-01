У Львові троє людей впали з балкона через обвал поруччя

Фото: швидка допомога (facebook.com/)

Постраждалі з численними травмами госпіталізовані в міську лікарню швидкої допомоги

В Львові внаслідок обвалу поруччя на балконі троє людей впали з другого поверху. Усі постраждалі з численними травмами госпіталізовані в міську лікарню швидкої допомоги.

Про це у Facebook повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

За попередньою інформацією лікарів, внаслідок падіння у жінки 32 років - закрита черепно-мозкова травма й закритий перелом попереку, у чоловіка 38 років - закрита черепно-мозкова травма та закритий перелом обох передпліч, у 34-річного чоловіка - забій правого плеча.

Зазначається, що у чоловіків були ознаки алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, в Одесі стався обвал стіни житлового будинку на вулиці Торговій.

Згодом в місті обвал житлового будинку стався на вулиці Середньофонтанській.

Після цих обвалів в Одесі почали перевірку старих житлових будинків, які розташовані поруч з новобудовами, або з будинками які ще будуються.

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Автор: Надія Собенко