Не только долги. Украинцам назвали причины, по которым могут отключить свет

В конце 2023 года Кабмин упразднил запрет на отключение света и начисление пени за долги. Однако отключить электроэнергию могут и в других случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Прикарпатьеоблэнерго".

В частности, потребители должны допускаться к счетчикам и другим средствам измерительной техники контроллеров. Для этого представитель облэнерго должен предоставить служебное удостоверение, а жители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ к учетным приборам.

Если потребитель в течение 2 месяцев не предоставил счетчика, то работники имеют право на составление соответствующего акта. Именно на основании этого акта могут полностью или частично прекратить электроснабжение.

Доступ к счетчику требуется для:

проведение технического контроля над приборами;

проверки количества потребленной электроэнергии и мощности;

измерений показателей качества поставляемого электричества;

осмотра электросетей и выявление необходимости заменить счетчик;

обеспечение отключения или ограничения подачи электроэнергии.

Возобновить электроснабжение в таком случае можно в течение 3 рабочих дней – в городах и 5 рабочих дней – в селах.

Что предшествовало

В конце 2023 года Кабмин упразднил запрет на отключение света и начисление пени за долги. Как отмечал энергопоставщик Yasno, отключения начнутся уже с конца января.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко объяснил, почему был отменен запрет.

При этом заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что, вероятно, поставщики не будут отключать свет тем украинцам, чей долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

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