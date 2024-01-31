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При какой сумме долга украинцам не будут отключать свет: ответ Минэнерго

Среда 31 января 2024 19:35
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При какой сумме долга украинцам не будут отключать свет: ответ Минэнерго Фото: при какой сумме долга украинцам не будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вероятно, поставщики не будут отключать свет тем украинцам, чей долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире национального телемарафона.

Как отметила Гринчук, пока на законодательном уровне не определена минимальная сумма долга при которой могут отключить энергоснабжение.

"Однако, согласно рыночным условиям, подключение повторное (после отключения, - ред.) происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть, 1514 гривен, тогда компания, которая предоставляет услугу - оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям у кого эта сумма задолженности меньше", - пояснила заместитель министра энергетики и добавила, что это из "экономических соображений".

Отключения еще не начались

По словам Гринчук, согласно постановлению правительства, сначала поставщик электроэнергии должен сообщить потребителю о задолженности и возможном отключении света.

"Это в течение 10 дней будут вестись консультации о том, готов ли потребитель сразу оплатить долг. Также есть возможность заключить дополнительный договор по реструктуризации долга, то есть, определить графики погашения и суммы", - отметила заместитель министра.

Что предшествовало

В конце 2023 года Кабмин отменилзапрет на отключение света и начисление пени за долги. Как отмечал энергопоставщик Yasno, отключения начнутся уже с конца января.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко объяснил, почему был отменен запрет.

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