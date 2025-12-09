Жители Одессы получают "двойные платежки" за коммуналку: что об этом известно

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал, что получает много обращений от местных жителей насчет "двойных платежек" за коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ГВА в Facebook.

Что известно о "двойных платежках" в Одессе

Лысак рассказал, что сегодня было проведено очередное аппаратное совещание. По его результатам он сообщил, что получает много обращений от граждан насчет двойной оплаты за коммунальные услуги - "двойные платежки".

"Передал материалы руководителю профильного департамента", - сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что люди не должны платить дважды из-за противоречий между коммунальными и частными структурами.

"Отдельная моя просьба - убрать из системы лишних посредников, через которых одесситы должны платить какие-то непонятные проценты при оплате коммунальных услуг", - добавил начальник Одесской городской военной администрации.

Сергей Лысак во время совещания (фото: facebook.com/Сергій Лисак)

О чем еще шла речь на аппаратном совещании

Лысак поделился, что во время совещания и.о. городского главы Игорь Коваль представил нового руководителя Пересыпской районной администрации Юрия Кущенко.

Кроме того, присутствующие на совещании люди обсудили:

бюджет (поскольку год подходит к концу, но некоторые структурные подразделения демонстрируют неудовлетворительные результаты);

финансовую дисциплину (на прошлой неделе город полностью закрыл обременяющий кредит и проценты, которые были взяты городским советом в сентябре);

стратегию развития на 2026 год (поскольку город должен развиваться системно и ответственно);

пункты несокрушимости (ведь украинцы вошли в тяжелую зиму и они должны быть готовы на 100%);

оповещение (за неделю было добавлено восемь новых точек оповещения по городу);

образование (поскольку в городе начинается оптимизация учебных заведений, а у Лысака есть "серьезные вопросы по питанию в школах").

Публикация Лысака (скриншот: facebook.com/Сергій Лисак)