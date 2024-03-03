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В Одессе под завалами обнаружили тело младенца

Воскресенье 03 марта 2024 10:00
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В Одессе под завалами обнаружили тело младенца Фото: в Одессе под завалами обнаружили тело младенца (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе под завалами дома, в который попал вражеский дрон, обнаружили тело младенца. Количество жертв обстрела возросло до десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно ребенку нет и годик", - написал глава ОВА.

Кипер добавил, что спасатели продолжают поисковую операцию.

Атака на Одессу в ночь на 2 марта

После 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших, однако количество жертв постепенно увеличилось.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Все подробности атаки на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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