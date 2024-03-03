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В Одессе под завалами многоэтажки обнаружили девятую жертву российской атаки

Одесса, Воскресенье 03 марта 2024 08:50
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В Одессе под завалами многоэтажки обнаружили девятую жертву российской атаки Фото: в Одессе увеличилось количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Под завалами многоэтажки в Одессе обнаружено тело еще одной жертвы вчерашней российской атаки. Число погибших увеличилось до девяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются работы по деблокации. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Удар по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

Среди жертв российской атаки также есть дети, в частности, трехмесячный ребенок.

Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.

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