ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе переименовали улицы в честь погибших героев и открыли парк Леси Украинки

Среда 24 сентября 2025 16:09
UA EN RU
В Одессе переименовали улицы в честь погибших героев и открыли парк Леси Украинки Фото: В Одессе переименовали несколько улиц (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе две улицы получили новые названия в честь погибших защитников Украины, а также появился парк, названный в честь поэтессы Леси Украинки. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время сессии в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию сессии.

Что переименовали

Улица Чапаева теперь носит имя Вячеслава Кириллова - бойца полка "Азов", участника АТО, погибшего 15 февраля 2015 года под Мариуполем.

Улица Средняя получила название в честь Героя Украины, уроженца Одессы Александра Свища. Он воевал под Киевом, Запорожьем, Херсоном и в Донецкой области и погиб 12 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания возле Бахмута.

Также парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки официально назвали в честь выдающейся украинской писательницы. Леся Украинка трижды посещала Одессу и описала свои впечатления в сборнике "Путешествие к морю".

Кроме того, депутаты согласовали объединение улиц Сакко и Архитектора Дмитренко в Киевском районе под единым названием - улица Архитектора Дмитренко.

За решение проголосовали 44 депутата, трое - воздержались.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе зафиксировали рекордный рост цен на жилье. Стоимость "квадрата" в новостройках поднялась на 10% и составляет в среднем 1090 долларов. Аренда квартир также подорожала на 50-70%.

Также мы рассказывали, что руководительнице КП "Международный аэропорт Одесса" объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, она в 2020 году способствовала передаче статуса эксплуатанта аэродрома частной компании, из-за чего коммунальное предприятие потеряло более 15 млн грн доходов. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"