В Одесі перейменували вулиці на честь загиблих героїв та відкрили парк Лесі Українки

В Одесі дві вулиці отримали нові назви на честь загиблих захисників України, а також з’явився парк, названий на честь поетеси Лесі Українки. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради під час сесії у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію сесії.

Що перейменували

Вулиця Чапаєва тепер носить ім’я В’ячеслава Кирилова - бійця полку "Азов", учасника АТО, який загинув 15 лютого 2015 року під Маріуполем.

Вулиця Середня отримала назву на честь Героя України, уродженця Одеси Олександра Свіща. Він воював під Києвом, Запоріжжям, Херсоном та на Донеччині й загинув 12 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Бахмута.

Також парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки офіційно назвали на честь видатної української письменниці. Леся Українка тричі відвідувала Одесу та описала свої враження у збірці "Подорож до моря".

Крім того, депутати погодили об’єднання вулиць Сакко та Архітектора Дмитренка в Київському районі під єдиною назвою - вулиця Архітектора Дмитренка.

За рішення проголосували 44 депутати, троє - утрималися.