Торговали студенческими билетами вузов и не только. СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов

Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Закарпатье

Собрана доказательная база на организаторов уклонистской схемы, которая предусматривала переправку призывников в соседнюю страну Евросоюза "лесными тропами".

В апреле 2023 года правоохранители задержали организатора схемы и двух его сообщников, жителей Тячевского района, при попытке переправить за границу 4-х "клиентов".

В ходе расследования была установлена причастность к схеме бывшего "чиновника-силовика".

Запорожье

"Задержан делец, который вместе с сообщниками фабриковал выводы врачебных обследований своих "клиентов" о наличии у них тяжелых диагнозов. В дальнейшем на их основе МСЭК должен был "подтвердить" наличие у них инвалидности 2-й или 3-й групп", - пишет СБУ.

СБУ предотвратила "списание" с воинского учета более 40 потенциальных призывников.

В частности были задержаны мошенники, которые за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за рубежом или "место" в европейском вузе. Клиентов искали через объявления в интернете. После получения задатка преступники обрывали контакты с "клиентами".

"По оперативным данным, злоумышленники действовали с декабря прошлого года и за сутки "трудоустраивали" до 10 человек. По всем разоблаченным фактам продолжается расследование", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов (ssu.gov.ua)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.