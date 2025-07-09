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Пошел на "легкий заработок" через Telegram: СБУ разоблачила 22-летнего информатора РФ

Харьков, Среда 09 июля 2025 10:42
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Пошел на "легкий заработок" через Telegram: СБУ разоблачила 22-летнего информатора РФ Фото: СБУ разоблачила 22-летнего российского информатора (ssu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове разоблачили очередного информатора российских спецслужб. Оказалось, что 22-летний работник местного сельхозпредприятия передавал врагу данные о позициях ВСУ на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Харькове. По заданию врага злоумышленник шпионил за региональными пунктами базирования и перемещениями Сил обороны.

Оказалось, что основное внимание фигурант уделял позициям украинских войск, сдерживающих продвижение агрессора на Изюмском направлении.

По материалам дела, задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия, который попал во внимание российских спецслужбистов в Telegram-канале по поиску "легких заработков".

Как проходило сотрудничество информатора с Россией

После вербовки фигурант получал от оккупантов координаты, которые нужно было "проверить" и предоставить по ним агентурный отчет.

Установлено, что под видом рабочих поездок по региону информатор фиксировал локации Сил обороны и обозначал их расположение на гугл-картах. Собранные данные он направлял куратору через анонимный чат в мессенджере.

По имеющейся информации, враг планировал использовать соответствующие данные для подготовки обстрелов и попыток штурмовых прорывов на Харьковщине.

СБУ задержали информатора РФ

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по месту жительства в областном центре. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное следствие уже завершено, материалы уголовного производства переданы в суд для вынесения приговора.

Россия нанимает информаторов среди украинцев

Напомним, что ранее СБУ разоблачила двух российских информаторов, которые "сливали" врагу информацию о боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, СБУ задержала 16-летнего студента, который корректировал вражеские удары в двух областях Украины.

Также РБК-Украина сообщало и о том, что спецслужбы задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

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