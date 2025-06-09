Корректировал обстрелы Киева. СБУ задержала "на горячем" предателя

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как пишет СБУ, согласно имеющейся информации, враг планировал сначала уничтожить украинскую ПВО, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города.

Предателем оказался 41-летний кладовщик местного предприятия. Россияне завербовали его через "ВКонтакте".

По указаниям россиян коллаборационист выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо. В случае обнаружения подразделений агент отчитывался куратору об обнаруженных "целях".

Фото: СБУ задержала "на горячем" предателя, который корректировал обстрелы Киева (t.me/SBUkr)

Злоумышленник был разоблачен еще на начальном этапе его разведывательной активности во время шпионажа вблизи пункта базирования украинских защитников.

"На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. Также во время документирования преступлений фигуранта СБУ провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.

Потери России в войне

Предателю было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.