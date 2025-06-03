Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: есть жертвы
В ночь на 3 июня российские оккупанты ударили "Шахедом" по городу Чернигов. В результате атаки есть жертвы среди людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Зафиксировано попадание шахеда в приватином секторе. Есть жертвы среди людей. Информация уточняется", - написал он.
Около часа назад Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Чернигова летят несколько групп беспилотников.
Обновлено в 02:50
Брижинский уточнил, что падение "Шахедов" зафиксировано на нескольких улицах города. В частности, на местах падений загорелись частные дома. Сейчас информация о жертвах уточняется.
Обновлено в 03:21
"В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов. Получили легкие ранения 2 человека, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Брижинский.
По состоянию на эту минуту на месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий. Работают все аварийные службы.
Обновлено в 03:32
Брижинский уточнил информацию по пострадавшим в Чернигове. В частности:
- один человек держал тяжелые ранения, его направили в медицинское учреждение;
- второй получил ранения средней тяжести.
Атака дронов РФ по Украине
Напомним, в ночь на 2 июня россияне запустили по Украине 84 средства воздушного нападения. Среди них: 80 дронов типа "Шахед" и БпЛА-имитаторы, 3 баллистические ракеты "Искандер-M/KN-23" и 1 крылатая ракета "Искандер-К".
По состоянию на 8:30 утра, силы ПВО Украины обезвредили 52 средства: 15 были сбиты огневым поражением и 37 - локально потеряны.
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