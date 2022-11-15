Ответ на речь Зеленского на саммите G20: В ОП отреагировали на удары по Украине

Масштабная ракетная атака на Украину является ответом россиян на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

Об этом сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на саммите G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", - написал Ермак.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе, еще несколько ракет сбили системы ПВО.

Стоит отметить, ранее в Воздушных силах предупреждали, что российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки".

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