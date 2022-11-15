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Ответ на речь Зеленского на саммите G20: В ОП отреагировали на удары по Украине

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Вторник 15 ноября 2022 15:52
Ответ на речь Зеленского на саммите G20: В ОП отреагировали на удары по Украине Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Масштабная ракетная атака на Украину является ответом россиян на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

Об этом сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на саммите G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", - написал Ермак.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе, еще несколько ракет сбили системы ПВО.

Стоит отметить, ранее в Воздушных силах предупреждали, что российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки".

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