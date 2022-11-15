В Одессе раздался взрыв

Во вторник, 15 ноября, жители Одессы услышали взрыв. Он раздался во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Местные власти пока не обнародовали более подробную информацию о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытие.

Напомним, что российские войска сегодня нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

До этого сообщалось, что российская армия во вторник, 15 ноября, снова массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью неприятеля стал жилой дом в Печерском районе . Известно об одном погибшем.

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