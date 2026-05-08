В Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии, его задержали

22:50 08.05.2026 Пт
1 мин
В полиции рассказали об инциденте
Иван Носальский, Юлия Акимова
Иллюстративное фото: в Одессе задержали стрелка (facebook.com/patrol police gov ua)

В Одессе сегодня, 8 мая, вечером неизвестный начал стрелять из пистолета в пиццерии. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.



Изначально в сети появились сообщения о том, что на улице Среднефонтанская в пиццерие неизвестный произвел пять выстрелов из пистолета.

После этого мужчина вышел во двор, на место приехало большое количество полицейских.

"Полиция задержала (стрелка - ред.), без пострадавших. На месте работает Следственно оперативная группа", - отметила Гирдвилис.

Более детальных подробностей об инциденте пока нет.

Стрельба в Киеве

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт.

Местный житель, оказавшийся майором ВСУ в отставке и уроженцем РФ, открыл стрельбу возле жилого дома из-за бытового конфликта, после чего поджег свою квартиру и продолжил огонь на улице.

Впоследствии нападающий забаррикадировался в супермаркете с заложниками, где и был ликвидирован во время штурма спецподразделением.

Жертвами нападения стали семь человек, еще семь получили ранения. Следствие установило, что злоумышленник системно готовился к преступлению и получил разрешение на оружие по поддельному журналистскому удостоверению. Версия о его связях со спецслужбами России пока не подтвердилась.

