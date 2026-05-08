В Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали

Спочатку в мережі з'явилися повідомлення про те, що на вулиці Середньофонтанська в піцерії невідомий здійснив п'ять пострілів із пістолета.

Після цього чоловік вийшов у двір, на місце приїхала велика кількість поліцейських.

"Поліція затримала (стрілка - ред.), без постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - зазначила Гірдвіліс.

Детальніших подробиць про інцидент поки що немає.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт.

Місцевий житель, який виявився майором ЗСУ у відставці та уродженцем РФ, відкрив стрілянину біля житлового будинку через побутовий конфлікт, після чого підпалив свою квартиру і продовжив вогонь на вулиці.