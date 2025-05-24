В Одессе были слышны взрывы на фоне дроновой атаки, работает ПВО

В районе Одессы в ночь на 24 мая были слышны взрывы. Противник направил в сторону города дроны-камикадзе, украинские защитники сбивают вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и одесские паблики.

Военные информировали о фиксации движения ударных БПЛА противника в Одесской области. "Шахеды" из акватории Черного моря направлялись в сторону Одессы.

Около 00:20 в одесских пабликах стали сообщать о работе ПВО в районе города. Об этом также писали местные СМИ.

Кроме того, жители Одессы рассказали в сети о взрывах, которые были слышны в городе на фоне дроновой атаки.

Кроме того, о работе ПВО в Одессе рассказал представитель Украинской добровольческой армии, председателя Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.

Заметим, что представители местной власти пока о возможных последствиях очередной воздушной атаки на Одессу не рассказывали. Между тем жителей Одессы и области просили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, и призвали соблюдать информ-тишину.

Ракетная атака на Одессу

Как сообщалось ранее, 23 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела известно о по меньшей мере двух погибших, также были ранены.

Добавим, что росармия била по Одессе ракетами в пятницу дважды. Под прицелом врага была, в частности, портовая инфраструктура.

Удар "Шахедами"

Также напомним, что вечером 23 мая фиксировали запуск со стороны росармии нескольких групп ударов беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы атак "Шахедов" в нескольких областях была объявлена тревога.

Также мы писали, что на фоне дроновой атаки в Киеве и области прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Добавим, что в Киеве фиксировали падение обломков сбитых БПЛА в Голосеевском районе. Также сообщалось о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за удара "Шахедов".