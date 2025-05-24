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В Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки, працює ППО

Одеса, Субота 24 травня 2025 00:41
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В Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки, працює ППО Фото: в Одесі іде робота ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі Одеси у ніч проти 24 травня було чути вибухи. Противник спрямував у бік міста дрони-камікадзе, українські захисники збивають ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та одеські пабліки.

Військові інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника в Одеської області. "Шахеди" з акваторії Чорного моря прямували у бік Одеси.

Близько 00:20 в одеських пабліках стали повідомляти про роботу ППО у районі міста. Про це також писали місцеві ЗМІ.

Крім того, мешканці Одеси розповіли в мережі про вибухи, які було чути у місті на тлі дронової атаки.

Крім того, про роботу ППО в Одесі розповів речник Української добровольчої армії, голови Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram.

В Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки, працює ППО

Зауважимо, що представники місцевої влади наразі про можливі наслідки чергової повітряної атаки на Одесу не розповідали. Між тим мешканців Одеси та області просили залишатися в укриттях до відбою тривоги, та закликали дотримуватися інформ-тиші.

Ракетна атака на Одесу

Як повідомлялося раніше, 23 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. В результаті обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих, також були поранені.

Додамо, що росармія била по Одесі ракетами у п'ятницю двічі. Під прицілом ворога була, зокрема, портова інфраструктура.

Удар "Шахедами"

Також нагадаємо, що ввечері 23 травня фіксували запуск з боку росармії кількох груп ударів безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу атак "Шахедів" у кількох областях була оголошена тривога.

Також ми писали, що на тлі дронової атаки у Києві та області пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Додамо, що у Києві фіксували падіння уламків збитих БПЛА у Голосіївському районі. Також повідомлялося про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через удар "Шахедів".

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Одеса ППО Вибухи Атака дронів
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