ua en ru
Пт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Одесса, Пятница 23 мая 2025 20:56
UA EN RU
В Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики Фото: в Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером 23 мая уже второй раз за день прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!", - сообщил Кипер.

Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

"Одесса в укрытие!", - призвали военные.

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня, 23 мая, Россия атаковала гражданский порт в Одессе с помощью баллистических ракет.

В результате атаки погибли два человека. При этом еще восемь пострадали. Все они работают в порту.

Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"