Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах есть угроза
Российские оккупанты вечером 8 ноября снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:
- на севере Сумской области в южном направлении;
- группа "Шахедов" из Сумской области курсом на Черниговскую.
- группа "Шахедов" на юге Сумской области курсом на Полтавскую;
- дроны на севере Сумской области курсом на Черниговскую.
Обновлено 22:32
- группа "Шахедов" на востоке Полтавской области курсом на Харьковскую;
- БПЛА в Сумской области курсом на Черниговскую.
- "Шахед" на севере Полтавской области в направлении на юго-запад.
- БЛЛА на востоке Черниговской области - курс южный.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:37
Обстрел Украины 8 ноября
В ночь на 8 ноября российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке дронами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 вражеских беспилотника и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В частности, этой ночью в результате обстрелов известно о пострадавших и погибшем в Одесском районе.
Также враг совершил авиационные удары по Харькову, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых был и ребенок.
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