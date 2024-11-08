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Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах есть угроза

Украина, Пятница 08 ноября 2024 21:54
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах есть угроза Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вечером 8 ноября снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:

  • на севере Сумской области в южном направлении;
  • группа "Шахедов" из Сумской области курсом на Черниговскую.
  • группа "Шахедов" на юге Сумской области курсом на Полтавскую;
  • дроны на севере Сумской области курсом на Черниговскую.

Обновлено 22:32

  • группа "Шахедов" на востоке Полтавской области курсом на Харьковскую;
  • БПЛА в Сумской области курсом на Черниговскую.
  • "Шахед" на севере Полтавской области в направлении на юго-запад.
  • БЛЛА на востоке Черниговской области - курс южный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:37

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: в каких регионах есть угроза

Обстрел Украины 8 ноября

В ночь на 8 ноября российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке дронами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 вражеских беспилотника и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В частности, этой ночью в результате обстрелов известно о пострадавших и погибшем в Одесском районе.

Также враг совершил авиационные удары по Харькову, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых был и ребенок.

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