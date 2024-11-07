Россияне атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка, фото
Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в городе есть повреждения, пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.
Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, а также 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без пожара). Кроме того, повреждены окна двух рядом расположенных пятиэтажек.
"Обращения об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.
В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали помощь на месте.
Фото: Одессу атаковали российские дроны (t.me/odeskaODA)
Ночная атака дронов
В ночь на 7 ноября войска РФ атаковали Украину дронами. В частности, в Киеве работала противовоздушная оборона, раздавались взрывы.
По данным Киевской городской военной администрации, в столице и на подступах к городу уничтожили более трех десятков российских беспилотников. Дроны заходили на Киев волнами на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.
В шести районах Киева упали обломки дронов. Повреждены жилые и нежилые здания, возникли пожары. По последним данным, известно о двух пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.