Россияне атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка, фото

Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в городе есть повреждения, пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, а также 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без пожара). Кроме того, повреждены окна двух рядом расположенных пятиэтажек.

"Обращения об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.

В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали помощь на месте.

Фото: Одессу атаковали российские дроны (t.me/odeskaODA)