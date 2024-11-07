В Одессе взрывы, город под атакой "Шахедов"

В Одессе вечером 7 ноября раздались взрывы. Военные предупредили о возможности атаки дронов.

Отметим, что по состоянию на 21.20 воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:

В то же время местные отметили, что в Одессе уже слышны звуки взрывов.

"Одесса - в укрытие! БпЛА в вашем направлении", - написали в ПС.

Заметим, что в ночь на 7 ноября российские силы также совершили атаку дронов на Украину. В частности, было выпущено 106 ударных вражеских "Шахедов" и неустановленных дронов.

Украинские силы в течение ночи отражали атаку с помощью зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны.

Заметим, что силы ПВО сбили 30 дронов только во время атаки на Киев.

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