В Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания, пострадали полицейские
В Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания полицией. В результате взрыва нарушитель погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как сообщается, вчера, 5 июня, около 22:55 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.
На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя.
В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Раненых полицейских госпитализировали для оказания необходимой помощи.
Фото: в Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания (t.me/UA_National_Police)
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.
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Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумах рядом с остановкой общественного транспорта произошел взрыв. Выяснилось, что в руках у мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, из-за чего он погиб.
Недавно в Житомире в многоквартирном доме сдетонировала боевая граната. По приезду правоохранителей стало известно, что никто не пострадал.
РБК-Украина также писало, как 30 апреля мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК в Белой Церкви. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, ранее в Житомире произошел взрыв гранаты в подъезде жилого дома. В результате инцидента мужчина получил многочисленные осколочные ранения, его госпитализировали в больницу.