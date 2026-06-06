В Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания, пострадали полицейские

В Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания полицией. В результате взрыва нарушитель погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщается, вчера, 5 июня, около 22:55 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя.

В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненых полицейских госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Фото: в Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания (t.me/UA_National_Police)

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.