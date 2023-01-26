ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО

Новина українською →
Киевская область, Четверг 26 января 2023 09:09
В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО Фото: в Киевской области сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем", - говорится в сообщении военной администрации.

Тем временем Telegram-каналы сообщают, что после сбития ракеты над одним из населенных пунктов области поднимается дым.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи ПВО ракетный удар
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света