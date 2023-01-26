В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО
В Киевской области утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
"В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем", - говорится в сообщении военной администрации.
Тем временем Telegram-каналы сообщают, что после сбития ракеты над одним из населенных пунктов области поднимается дым.
Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.
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