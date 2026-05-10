Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК

21:23 10.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о состоянии пострадавших?
aimg Сергей Козачук
Фото: Одесский ТЦК сообщил о вооруженном нападении на группу оповещения (facebook.com_OOTCKSP)

В Одесской области мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время проверки документов. Двое служащих получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

Детали нападения

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Совместная группа оповещения в составе военных и представителей полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения в территориальный центр комплектования для оформления админматериалов он совершил вооруженное нападение.

"Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в ТЦК.

Реакция ТЦК и последствия

В ведомстве отметили, что этот инцидент является целенаправленным покушением на убийство защитников Украины.

В ТЦК подчеркнули, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тяжкого преступления против военных ВСУ.

"Каждое нападение на представителей Сил обороны получит законный ответ. Правопорядок и неприкосновенность военнослужащих при исполнении долга - это граница, которую никому не позволено переступать", - заявило руководство Одесского областного ТЦК.

Сейчас правоохранители начали следственные действия. Военное руководство будет настаивать на привлечении нападавшего к ответственности по максимальным санкциям законодательства.

Инциденты с нападениями на ТЦК

Напомним, недавно в Хусте Закарпатской области представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. По данным местных СМИ, инцидент сопровождался стрельбой, а нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.

Также во Львове произошел резонансный случай, когда мужчина, увидев работников военкомата, взял в заложники 13-летнюю девочку. Злоумышленник распылил слезоточивый газ и угрожал ребенку ножом, сейчас он задержан.

Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр, в результате чего части лиц удалось скрыться.

