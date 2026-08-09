РФ била ракетами и дронами, основное направление - Одесская область: детали ночной атаки

В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину ракетами разных типов и более 200 дронами. Основное направление удара - Одесская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: "Искандер-М"/С-400, Оникс, Х-31П (районы пусков ТОТ АР Крым, акватория Черного моря).

Кроме того, враг выпустил по Украине 202 ударных дронов типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия", баражирующие боеприпасы "Бандероль" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 174 вражеских беспилотника, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. В результате противодействия несколько вражеских ракет ракет целей не достигли, информация о местах падения уточняется.