Ночной обстрел Одессы: количество пострадавших выросло, среди них дети (фото)
В Одессе выросло количество пострадавших в результате удара россиян в ночь на 3 сентября. Таким образом, раненых уже 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главу Олесской МВА Сергея Лысака в Telegram.
Как известно, враг попал в многоэтажку.
"В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили. Идет фиксация разрушений.
"Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации", - добавили в администрации.
Атаки на Одессу
Напомним, в ночь на 3 сентября РФ в очередной раз атаковали Одессу. Враг попал в многоэтажку, в результате чего пострадали люди.
Перед этим, в ночь на 2 сентября, россияне нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны, баллистическое оружие и другие средства. В результате атак была повреждена многоэтажка, офисные здания, учебные заведения и даже АЗС.
Также мы писали, что 1 сентября кафиры атаковали в Одессе объекты энергетики и гражданские объекты.