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Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине

01:23 04.09.2026 Пт
2 мин
Речь шла о налаживании линий составления нужных ВСУ ракет
aimg Филипп Бойко
Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине Фото: премьер Великобритании Бернем и президент Франции Макрон (GettyImages)
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Великобритания и Франция обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине. Среди вопросов, поднятых во время встречи, было создание украинских линий сборки ракет большой дальности SCALP/Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Лондоне обсудили дальнейшие шаги по производству ракет SCALP в Украине. Лидеры также согласились, что странам важно продолжать совместную работу по защите своих общих интересов.

SCALP – французская версия британской ракеты Storm Shadow. Обе системы используют общие французские и британские технологии.

Таким образом, речь идет не просто о поставках готовых ракет в Украину, а о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере их производства непосредственно на украинской территории.

Великобритания уже согласилась передать технологию

Вопрос производства ракет в Украине стал одним из пунктов обсуждения после заявления Бернема во время его визита в Киев 24 августа.

Тогда британский премьер сообщил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow. Во время встречи в Лондоне Бернем и Макрон также подвели итоги заседания "коалиции желающих", которое на прошлой неделе состоялось в Киеве.

Контекст новости

Ранее РБК-Украина поговорила с представителями оборонной отрасли о том, сколько времени может занять запуск такого производства и готова ли к этому украинская оборонная промышленность.

Также авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский пояснил РБК-Украина, реалистично ли собирать Storm Shadow и SCALP в нашем государстве.

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