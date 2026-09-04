Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине
Великобритания и Франция обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине. Среди вопросов, поднятых во время встречи, было создание украинских линий сборки ракет большой дальности SCALP/Storm Shadow.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Лондоне обсудили дальнейшие шаги по производству ракет SCALP в Украине. Лидеры также согласились, что странам важно продолжать совместную работу по защите своих общих интересов.
SCALP – французская версия британской ракеты Storm Shadow. Обе системы используют общие французские и британские технологии.
Таким образом, речь идет не просто о поставках готовых ракет в Украину, а о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере их производства непосредственно на украинской территории.
Великобритания уже согласилась передать технологию
Вопрос производства ракет в Украине стал одним из пунктов обсуждения после заявления Бернема во время его визита в Киев 24 августа.
Тогда британский премьер сообщил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow. Во время встречи в Лондоне Бернем и Макрон также подвели итоги заседания "коалиции желающих", которое на прошлой неделе состоялось в Киеве.
Контекст новости
Ранее РБК-Украина поговорила с представителями оборонной отрасли о том, сколько времени может занять запуск такого производства и готова ли к этому украинская оборонная промышленность.
Также авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский пояснил РБК-Украина, реалистично ли собирать Storm Shadow и SCALP в нашем государстве.