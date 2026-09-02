ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Повреждена высотка, разрушены офисы и учебные заведения: фото Одессы после ночной атаки РФ

08:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях атаки РФ по Одессе?
aimg Эдуард Ткач
Повреждена высотка, разрушены офисы и учебные заведения: фото Одессы после ночной атаки РФ Фото: повреждения в Одессе (t.me/odesaMVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 2 сентября массированно атаковали Одессу. В результате вражеских ударов повреждена многоэтажка, есть проблемы со светом, а среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Отметим, что в эту ночь Одесса была под ударом дронов, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и КАБов. Кроме того, не исключено, что враг мог ударить еще баллистику. По словам Лисака, из-за вражеской атаки пострадала инфраструктура.

"Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. В близлежащих домах выбиты окна, повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены офисные здания и два учебных заведения.

Пока известно о 8 пострадавших, среди них - один ребенок. В то же время, двух человек госпитализировали.

Сергей Лысак добавил, что специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города. Также ведутся работы по восстановлению света.

"На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно скорее возобновить электроснабжение. Для жителей развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь", – резюмировал он.

Обновлено в 08:15

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что этой ночью целью россиян стала гражданская и энергетическая инфраструктура. Он подтвердил последствия и уточнил, что пострадавшему ребенку - 5 лет.

"По одному из адресов повреждены квартиры с 17 по 23 этажи 24-этажного жилого дома и автомобили жильцов... По другим адресам в результате взрывов повреждены фасады и остекление двух лицеев, пятиэтажного бизнес-центра и складских помещений", - говорится в сообщении.

Также с информацией о последствиях в Одесской области выступили и в ГСЧС. Помимо вышеуказанного там добавили, что разрушениям подверглись частное предприятие, дачный дом, транспорт, а также полностью разрушена автозаправочная станция. Возникшие пожары уже ликвидированы.

Обстрелы Одессы

Напомним, вчера 1 сентября россияне тоже массировано атаковали Одессу. Под прицелом врага была энергетика и гражданские объекты города.

Также мы писали, что вечером 31 августа россияне нанесли удары дронами и ракетами по Одесской ТЭЦ, которая входит в "Группу Нафтогаз". Из-за обстрела на предприятии было повреждено оборудование.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине
Новости
Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области
Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области
Аналитика
Удар по "пищевым цепочкам". Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Удар по "пищевым цепочкам". Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита